МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина лишилась около трех миллиардов долларов дохода от сельскохозяйственного экспорта, это связано с проблемами возвращения компаниями валютной выручки, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информацию Национального банка Украины. Россия вчетверо увеличила экспорт кукурузы

С начала российской специальной военной операции за границей задержалось около трех миллиардов доходов Киева от агроэкспорта, что связаон с трудностями выплаты компаниями валютной выручки. Как сообщает издание, это привело к ужесточению Украиной правил возврата.

Задержки валютной выручки за границей оказывает давление на экономику Украины и на золотовалютные резервы, сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Для снятия этого давления Киев ужесточил контроль за поставками агропродукции, что включает в себя постановку экспортеров на учет и сокращение срока возврата валютной выручки.