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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231102/842152015.html
В Bloomberg назвали потери Украиной доходов от сельхозэкспорта
Сельское хозяйство
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Украина лишилась около трех миллиардов долларов дохода от сельскохозяйственного экспорта, это связано с проблемами возвращения компаниями валютной выручки, сообщает издание... ПРАЙМ, 02.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина лишилась около трех миллиардов долларов дохода от сельскохозяйственного экспорта, это связано с проблемами возвращения компаниями валютной выручки, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информацию Национального банка Украины.
С начала российской специальной военной операции за границей задержалось около трех миллиардов доходов Киева от агроэкспорта, что связаон с трудностями выплаты компаниями валютной выручки. Как сообщает издание, это привело к ужесточению Украиной правил возврата.
Задержки валютной выручки за границей оказывает давление на экономику Украины и на золотовалютные резервы, сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Для снятия этого давления Киев ужесточил контроль за поставками агропродукции, что включает в себя постановку экспортеров на учет и сокращение срока возврата валютной выручки.