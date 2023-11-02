МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ проинформировал отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт, связанной с фиксированным объемом фасовки продуктов первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России

Генеральная прокуратура РФ сообщила в четверг о внесении 24 октября текущего года изменений в ГОСТ 8.579-2019, согласно которым производители продуктов "первой необходимости" — в частности, в этом списке сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай — обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его. К примеру, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

"Структурным подразделением Минсельхоза России проинформированы отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте", — сообщили в пресс-службе.

Также там заметили, что новые требования коснутся тех производителей, которые заявляют о соответствии упаковки выпускаемой продукции стандарту ГОСТ 8.579-2019. "В соответствии с законодательством Российской Федерации в области стандартизации положения стандартов становятся обязательными для исполнения, если производитель публично заявляет о соответствии своей продукции требованиям указанных стандартов", — пояснили в министерстве.