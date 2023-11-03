МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 14 ноября включительно упадет до 4529,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — уменьшится до 1291,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Минсельхоз проинформировал отраслевые союзы о поправке в ГОСТ

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 252,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене 165,4 доллара, на кукурузу — при цене 190,4 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 8 ноября включительно составляет 4923,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 1618 рублей за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.