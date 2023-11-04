МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российские власти не обсуждают новых мер по ограничению экспорта продовольствия, помимо уже предложенных Минсельхозом по мясу птицы, яйцам и твердой пшенице, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия". Абрамченко спрогнозировала рост цен на продовольствие по итогам года

"Нет, только всё, что было связано с мясом птицы", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря же об уже предложенных Минсельхозом мерах, она напомнила, что решение по ним пока не принято. "Минсельхоз выступил с такой инициативой, данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Поэтому решения такого нет… В середине ноября планируется рассмотреть этот вопрос на подкомиссии", — добавила вице-премьер.

Она также отметила, что приоритетом для правительства является "стабильность внутреннего рынка как с точки зрения физического объема продовольствия, чтобы не было дефицита, так и с точки зрения экономической доступности для населения", и для ее сохранения используется ряд мер, в том числе таможенно-тарифного регулирования.

"Нам нужен определенный объем, если говорить о мясе птицы, поэтому из-за нескольких факторов в отдельные месяцы этого года мы фиксировали снижение производства. Чтобы увеличить этот объем было принято решение об открытии новых предприятий Казахстана и Белоруссии, и проведена дополнительная работа с производителями, чтобы нарастить объемы", — объяснила вице-премьер.

Сейчас же, по ее словам, отечественные производители мяса птицы подтверждают свой ранее данный прогноз по росту производства "где-то плюс 3%". "Объемов будет достаточно, будет достаточно объемов — будет, соответственно, влияние на стоимость", — заключила она.

В конце октября Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз из России отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Позднее ведомство также сроком на полгода предложило установить временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы.

Кроме того, Абрамченко заявила, что правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в сторону повышения.

"Мы сохраняем прогноз в 10% по росту экспорта продукции АПК в этом году, по зерновым — даже чуть выше прогноза (до 60 миллионов тонн)", — сказала она в кулуарах выставки "Россия".

В июне Абрамченко в интервью РИА Новости заявляла, что экспорт продукции АПК по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны.

В 2022 году российский экспорт АПК превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% выше показателя 2021 года — 37,1 миллиарда долларов.