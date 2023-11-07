МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В России начали выращивать новую техническую культуру — мискантус, сообщает Институт Цитологии и Генетики СО РАН. Абрамченко оценила вероятность новых ограничений на экспорт продукции АПК

В городском округе Шатура организуется собственное производство, где из культуры будут получать растительную целлюлозу. Из этого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару, картон и бумагу.

Серию НИОКР в части создания промышленных биотехнологий выращивания и глубокой переработки сухой биомассы мискантуса сорта "Сорановский" проводит с 2020 года компания "Биотехкомпозит" совместно с Институтом Цитологии и Генетики СО РАН, ЦНИИБ, Институтом Нефтехимического Синтеза РАН.

Как отмечается, российские специалисты первые в мире создали новый полный промышленный цикл получения углеродного волокна из недревесной целлюлозы.

"Аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты. Сейчас в округе растет плантация мискантуса площадью в 270 гектаров, в планах увеличить ее до 500 гектаров", — рассказал вице-премьер Московской области Георгий Филимонов.

В 2021 году первые корни мискантуса привезли в Подмосковье из Новосибирска. Сейчас специалисты уже осваивают технологию посадки и сбора урожая мискантуса с помощью сельхозтехники.

Специалисты уверены, что у растительного сырья большие перспективы. "Классические способы производства целлюлозы — из льна и конопли. Лен очень прихотлив в выращивании, необходимо высаживать каждый год, требует более сложной переработки. Мискантус проще приживается, быстро растет и дешевле в переработке. Растительная целлюлоза из мискантуса, при этом, по характеристикам не уступает целлюлозе из льна", — отмечается в материале.

В Подмосковье растет российский сорт мискантуса, полученный учеными из Новосибирска. Растительная целлюлоза из этой культуры по многим показателям превышает качество сырья, сделанного из древесины. Таким образом, возможно сохранять лесные ресурсы, которые восполняются столетия. Одна промышленная плантация мискантуса способна плодоносить 20-25 лет, уточнили в институте.