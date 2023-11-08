МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российские аграрии уже собрали 147 миллионов тонн зерна, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила первый заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут. Лавров обозначил сроки, когда Африка получит российское зерно

"Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация", — отметила Лут.

По словам замглавы ведомства, квота на вывоз зерна в следующем году составит 24 миллиона тонн. Однако, учитывая имеющиеся преференции новых регионов, квота может достичь 65 миллионов тонн.

Лут также отметила, что существует рад трудностей в реализации планов. Особое беспокойство вызывают трудности, связанные с железнодорожными перевозками. Тем не менее, были предприняты меры для увеличения объемов перевозок, такие как открытие порта в Высоцке и ориентация его на экспорт зерна из Сибири.