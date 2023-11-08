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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231108/842200117.html
В Минсельхозе назвали потенциал по экспорту зерновых
Сельское хозяйство
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Российские аграрии уже собрали 147 миллионов тонн зерна, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила первый заместитель главы Минсельхоза... ПРАЙМ, 08.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, урожай, экспорт, зерновые
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российские аграрии уже собрали 147 миллионов тонн зерна, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила первый заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут.
"Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация", — отметила Лут.
По словам замглавы ведомства, квота на вывоз зерна в следующем году составит 24 миллиона тонн. Однако, учитывая имеющиеся преференции новых регионов, квота может достичь 65 миллионов тонн.
Лут также отметила, что существует рад трудностей в реализации планов. Особое беспокойство вызывают трудности, связанные с железнодорожными перевозками. Тем не менее, были предприняты меры для увеличения объемов перевозок, такие как открытие порта в Высоцке и ориентация его на экспорт зерна из Сибири.