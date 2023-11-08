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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231108/842200256.html
Всемирный банк предоставит Украине грантовую помощь для сельского хозяйства
Сельское хозяйство
Новости
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Минагрополитики Украины договорилось со Всемирным банком о предоставлении грантовой помощи на сумму 700 миллионов долларов для восстановления сельского хозяйства, следует из... ПРАЙМ, 08.11.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, украина, всемирный банк, сельское хозяйство украины, грантовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минагрополитики Украины договорилось со Всемирным банком о предоставлении грантовой помощи на сумму 700 миллионов долларов для восстановления сельского хозяйства, следует из опубликованного на портале ведомства сообщения.
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирный банк подписали грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о ссуде (Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE))", — сказано в тексте.
Подчеркивается, что Киев получит в 2023-2024 годах 700 миллионов долларов помощи в том числе для малых сельскохозяйственных производителей, специализирующимся на разведении коров, коз или овец.