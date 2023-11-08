МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минагрополитики Украины договорилось со Всемирным банком о предоставлении грантовой помощи на сумму 700 миллионов долларов для восстановления сельского хозяйства, следует из опубликованного на портале ведомства сообщения. "Хочет смерти". Во Франции испугались решения фон дер Ляйен по Украине

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирный банк подписали грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о ссуде (Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE))", — сказано в тексте.

Подчеркивается, что Киев получит в 2023-2024 годах 700 миллионов долларов помощи в том числе для малых сельскохозяйственных производителей, специализирующимся на разведении коров, коз или овец.