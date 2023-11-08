НОВОСИБИРСК, 8 ноя — ПРАЙМ. Обеспеченность российских аграриев отечественными семенами к 2030 году должна составить 75%, а в целом в ближайшие годы нужно стремиться к фактически нулевому импорту семян, заявила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске. В России решили внедрять новую сельскохозяйственную культуру

"Наша основная цель — это семена… Наше видение: у нас рано или поздно не будет импорта семян. С семенами мы можем справиться сами… Все меры поддержки, которые мы применяем в рамках семян, это поддержка отечественных семян и семян, которые будут разрабатываться как селекционный материал в рамках ФНТП (Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства — ред.). То есть с одной стороны это поддержка, а с другой стороны – ограничения, таможенные и тарифные ограничения", — сказала она.

По словам замминистра, уже введены правила локализации и до конца текущего года будут утверждены объемы квотирования ввоза импортных семян. Лут отметила, что каждый год эти объемы будут сокращаться.

"В итоге в ближайшее время, насколько это возможно, мы придем фактически к нулевому импорту… В любом случае, к 2030 году мы должны достичь в общем 75-процентной обеспеченности семенами отечественной селекции. Ну и в зависимости от того, какие у нас объемы, соответственно, мы смотрим показатели к 2030 году. В любом случае, мы будем стремиться к большим объемам. Импорт должен снижаться до минимума", — сказала она.