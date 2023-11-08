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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231108/842201219.html
Минсельхоз заявил о дефиците кадров в российском АПК
Сельское хозяйство
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Дефицит кадров в агропромышленном комплексе России составляет уже 200 тысяч человек, зарплаты ниже средних по экономике, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут... ПРАЙМ, 08.11.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, россия, апк, кадры, минсельхоз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя — ПРАЙМ. Дефицит кадров в агропромышленном комплексе России составляет уже 200 тысяч человек, зарплаты ниже средних по экономике, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске.
"Для нас ситуация с кадрами наиболее критична, чем для других отраслей. Почему? Поточу что в нашей отрасли все-таки заработные платы ниже. Любой регион возьми, практически нигде нет в АПК зарплаты хотя бы на уровне средней зарплаты по региону… Люди от нас уходят. По статистическим данным последним, которые вышли, у нас уже нехватка в отрасли кадров 200 тысяч человек", — сказала она.
По словам Лут, в рамках работы в решении этой проблемы Минсельхоз РФ работает с Минтрудом, смотрит, как изыскивать ресурсы для того, чтобы обеспечивать АПК кадрами.
"Понятно, что первая задача – повышение производительности труда, над этим все работают…. Но есть части в нашем бизнесе, которые нельзя сделать не руками, там нужны люди. Этих людей нужно искать, поддерживать и сохранять в отрасли. Это, наверное, ключевой наш вопрос и риск, который нам предстоит решить в ближайшие шесть лет", — сказала замминистра.