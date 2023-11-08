НОВОСИБИРСК, 8 ноя — ПРАЙМ. Государственная поддержка спроса в агропромышленном комплексе России с 2024 года будет привязана только к отечественной продукции, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске. Минсельхоз заявил о снижении пошлины на экспорт российской пшеницы

"Поддержка спроса. Со следующего года господдержка будет привязана только к отечественной продукции. Иностранную продукцию мы, наверное, от безысходности, поддерживали. Теперь эта безысходность закончилась, поэтому иностранную продукцию больше поддерживать не будем", — сказала она.

Замминистра отметила, что никто не запрещает покупать иностранную продукцию в рамках законодательства, но господдержки, "конечно, на нее не будет". Также, по ее словам, будут введены меры таможенно-тарифного регулирования — ограничение на ввоз иностранных семян.

"Фактически так получается, что к текущему году в той ситуации, в которой мы с вами сейчас находимся, мы практически всего достигли… К тяжелому, сложному моменту, когда многие от нас отвернулись… мы все это пережили и продолжаем развиваться… Фактически продовольственной безопасности мы с вами достигли, но надо это не потерять, продовольственная безопасность должна поддерживаться всегда", — сказала Лут.