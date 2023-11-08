2023-11-08T11:50:02+03:00

2023-11-08T11:50:02+03:00

2023-11-08T11:50:02+03:00

2023

https://1prime.ru/Agriculture/20231108/842202642.html

В Африку отправляется судно с российским зерном, заявили в ФТС

Сельское хозяйство

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СУДНО С 25 ТЫС ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ АФРИКАНСКОЙ СТРАНЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ НОВОРОССИЙСКА, ГРУЗ УЖЕ ОФОРМЛЕН ТАМОЖНЕЙ — ФТС РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.11.2023

сельское хозяйство, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60