2023-11-08T11:50:02+03:00
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2023-11-08T11:50:02+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231108/842202642.html
В Африку отправляется судно с российским зерном, заявили в ФТС
Сельское хозяйство
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СУДНО С 25 ТЫС ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ АФРИКАНСКОЙ СТРАНЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ НОВОРОССИЙСКА, ГРУЗ УЖЕ ОФОРМЛЕН ТАМОЖНЕЙ — ФТС РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СУДНО С 25 ТЫС ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ АФРИКАНСКОЙ СТРАНЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ НОВОРОССИЙСКА, ГРУЗ УЖЕ ОФОРМЛЕН ТАМОЖНЕЙ — ФТС РФ
Новость дополняется