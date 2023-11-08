Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки остается "на нуле"
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российская часть зерновой сделки до сих пор "на нуле", старания ООН ничего не дали, "недружественные" страны создали продовольственный кризис, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр выступил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
"Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания (генсека ООН Антониу — ред.) Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено", — сказал Лавров.
Он добавил, что Запад, обвиняющий Россию в продовольственном кризисе, сам создал такую ситуацию. По словам министра, Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали,.. скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия".
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
https://1prime.ru/Agriculture/20231108/842203201.html