МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российская часть зерновой сделки до сих пор "на нуле", старания ООН ничего не дали, "недружественные" страны создали продовольственный кризис, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Франция вышла из инфляционного кризиса, заявил Ле Мэр

Министр выступил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.

"Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания (генсека ООН Антониу — ред.) Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено", — сказал Лавров.

Он добавил, что Запад, обвиняющий Россию в продовольственном кризисе, сам создал такую ситуацию. По словам министра, Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали,.. скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия".

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.