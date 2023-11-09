АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия удержит мировое лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент Владимир Путин. Минсельхоз заявил о снижении пошлины на экспорт российской пшеницы

Глава государства 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану. Он выступил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", — сказал он.

Путин добавил, что в 2023 году в России собрали "очень хороший урожай пшеницы", экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн, выразив уверенность, что страны удержит первенство в экспорте зерна.

"Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия в соответствии с потребностями наших коллег и друзей в Казахстане, — подчеркнул Путин.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.