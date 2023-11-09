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https://1prime.ru/Agriculture/20231109/842217733.html
Россия останется лидером по экспорту пшеницы, заявил Путин
Сельское хозяйство
Новости
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Россия удержит мировое лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент Владимир Путин. Глава государства 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану. Он выступил на XIX Форуме... ПРАЙМ, 09.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, владимир путин, экспорт пшеницы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия удержит мировое лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану. Он выступил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", — сказал он.
Путин добавил, что в 2023 году в России собрали "очень хороший урожай пшеницы", экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн, выразив уверенность, что страны удержит первенство в экспорте зерна.
"Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия в соответствии с потребностями наших коллег и друзей в Казахстане, — подчеркнул Путин.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.