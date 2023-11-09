2023-11-09T11:55:15+03:00
2023-11-09T11:55:15+03:00
2023-11-09T11:55:15+03:00
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Россельхознадзор запретил ввозить некоторые товары из Дании и Германии
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Россельхознадзор с 13 ноября запрещает ввоз семенного материала сахарной свеклы, документы на которые выданы рядом лабораторий в Германии и Дании, сообщает ведомство... ПРАЙМ, 09.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россельхознадзор, дания, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 13 ноября запрещает ввоз семенного материала сахарной свеклы, документы на которые выданы рядом лабораторий в Германии и Дании, сообщает ведомство.
"Россельхознадзор с 13 ноября запрещает ввоз семенного материала сахарной свеклы в сопровождении документов, выданных лабораториями по испытанию семян на сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО DLF Beet Seed ApS, Holbey, Denmark (Дания) и Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Anerkennungsstelle fur Saat-und Pfkanzgut (Германия)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты до проведения службой аудита указанных лабораторий в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 30.12.2021 № 454 "О семеноводстве".
В ведомстве уточняют, что предложение Россельхознадзора о проведении аудита четырежды направлялось в компетентные ведомства Дании и Германии, а ответы на запросы до настоящего времени не поступили.
Ранее в октябре Россельхознадзор ввёл также запрет на поставки в Россию семян сахарной свеклы из Германии — от компании Betaseed GmbH — и всей подкарантинной продукции из Дании и датского происхождения из-за выявления опасных для сельского хозяйства России карантинных объектов, напоминают в ведомстве.