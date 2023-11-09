МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России поддержало законопроект, предусматривающий увеличение размера штрафов за нарушение регламентов использования пестицидов в сельском хозяйстве, сообщил в ходе совещания при Совете Федерации директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. Минсельхоз рассказал о господдержке спроса в АПК России

"Сейчас работаем в двух направлениях. Первое — мы поддержали соответствующий законопроект по поводу увеличения размера штрафов. Мы считаем, что на самом деле в КоАП нужно вносить изменения и увеличивать ответственность недобросовестных лиц, которые применяют пестициды в сельском хозяйстве и не соблюдают регламенты их применения", — сказал Некрасов.

Он обратил внимание, что регламенты применения пестицидов разрабатываются в том числе с участием крупнейших научно-исследовательских институтов и их соблюдение гарантирует, что никакого ущерба иным объектам животного или растительного мира, кроме тех, против которых пестицид разработан, нанесен не будет. "Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, работает не в тех границах, то штрафы нужно увеличивать и увеличивать кратно", — пояснил Некрасов.

Директор департамента Минсельхоза также рассказал о контроле за ввозом пестицидов из стран, входящих в ЕАЭС. "Здесь есть четкая позиция коллег из Минэкономразвития о том, что такие ограничения недопустимы. На то оно и единое экономическое пространство, чтобы снимать барьеры перемещения этих препаратов", — пояснил Некрасов.

Он также рассказал о том, что сейчас ведомство продолжает работу для совершенствования ФГИС "Сатурн", чтобы была возможность получать более полную информацию о том, как применяется средства для защиты растений.