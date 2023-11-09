МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия гордится тем, что из импортера она смогла вырасти в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент России Владимир Путин. Минсельхоз рассказал о господдержке спроса в АПК России

"Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", — отметил Путин в рамках российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.

Президент также подчеркнул, что в этом году Россия укрепит свою позицию в этой области и поставит около 60 миллионов тонн пшеницы на глобальные рынки продовольствия.