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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231109/842219709.html
Путин назвал главный предмет гордости для России
Сельское хозяйство
Новости
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https://россиясегодня.рф
Россия гордится тем, что из импортера она смогла вырасти в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент России Владимир Путин. "Мы в России гордимся тем, что нами было... ПРАЙМ, 09.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сельское хозяйство, апк, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия гордится тем, что из импортера она смогла вырасти в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", — отметил Путин в рамках российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.
Президент также подчеркнул, что в этом году Россия укрепит свою позицию в этой области и поставит около 60 миллионов тонн пшеницы на глобальные рынки продовольствия.