МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года немного снизит сбор винограда после рекордного 2022 года — до 760 тысяч тонн, но и это достойный результат, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Озимый сев в России идет в условиях дефицита осадков, заявил Патрушев

"В 2022 году у нас был рекордный урожай собран, по винограду — это почти 890 тысяч тонн. В этом году нам этот рекорд достичь не удастся, видим, что потенциально соберём порядка 760 тысяч тонн", — сообщил Патрушев.

По его словам, причины такого недобора в целом носят агроклиматический характер: где-то — несколько неблагоприятные погодные условия, где-то — чрезмерная засуха в винодельческих регионах, где-то — переувлажненность.

"Но тем не менее — и по оценкам не только наших, но и виноделов — это достойный результат (760 тысяч тонн), и с учётом качества винограда для красных вин этот урожай наиболее подходит", — сказал Патрушев.

Он также сообщил, что в прошлом году общая площадь виноградных насаждений превысила 100 тысяч гектаров, но в текущем году должна вырасти.

"В этом году ещё более 5 тысяч гектаров планируем заложить новых виноградников. И с учётом обновления старых насаждений, с учётом ремонта, с учётом раскорчевки предполагаем, что до 103 тысяч гектаров общую площадь доведем", — сообщил министр.