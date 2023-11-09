МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой. Россия останется лидером по экспорту пшеницы, заявил Путин

"Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК на текущий год мы выделим 8 миллиардов рублей", — сказал Мишустин в ходе совещания кабмина.

Эти средства, по его словам, будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.