2023-11-09T14:54:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231109/842221037.html
Правительство выделит допсредства на обеспечение АПК техникой
Сельское хозяйство
Новости
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой. "Президент отмечал, что после... ПРАЙМ, 09.11.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, михаил мишустин, деньги, апк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой.
"Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК на текущий год мы выделим 8 миллиардов рублей", — сказал Мишустин в ходе совещания кабмина.
Эти средства, по его словам, будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.