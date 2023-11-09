МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила производство минеральных удобрений на 3,7% — до 8,5 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Две компании-акционера "Фосагро" подали иски к Euroclear

"За 9 месяцев 2023 года производство минеральных удобрений и прочей продукции химического комплекса увеличилось на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 8,5 млн тонн", — сообщает компания. Рост в основном был связан с увеличением объемов производства MAP на 19,4% к уровню прошлого года и был обеспечен новым производственным комплексом в Волхове, построенным в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании.

Кроме того, выручка компании за 9 месяцев 2023 года снизилась в годовом выражении на 28,4%, до 328,885 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) — на 44,8%, до 82,896 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA компании в январе-сентябре уменьшился на 24,2%, до 151,098 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 45,9% — на 2,5 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.