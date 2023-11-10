МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизит импорт семян подсолнечника на 19,5%, до 20,1 тысячи тонн, сокращающийся объем замещается растущим отечественным производством, говорится в материалах аналитического центра селекционно-семеноводческой компании Ruseed, которые есть у РИА Новости. Минсельхоз рассказал о господдержке спроса в АПК России

"По итогам года в Россию завезут 20,1 тысячи тонн семян против 25 тысяч тонн в 2022. Одним из главных поставщиков остаются Турция и США, импорт из Европы снижается", — говорится в материалах. Так, по итогам года они видят перспективы значительного снижения поставок из Молдавии и Грузии, из Франции, Румынии и Венгрии.

В целом же снижение импорта за последние годы, с максимального уровня в 30,8 тысячи тонн семян подсолнечника в 2020 году, эксперты связывают с ростом отечественного производства и улучшением качественных характеристик продукции. При этом за последние 20 лет основными поставщиками здесь были Турция и США, с долей более 50%; далее — Франция и Испания (13% и 10%). Сейчас основным экспортёром остается Турция: объем таких поставок за январь-октябрь на 38% выше уровня соответствующего периода прошлого года, доля турецких семян на рынке РФ — 52%.

В компании отмечают и достаточно высокий уровень цен на импортные семена — средний уровень выше прошлогоднего на 16,4% и составляет 17,3 доллара за килограмм, а дороже всего обходятся семена из Франции (106,5 доллара за килограмм) и Польши (40 долларов).

В свою очередь, наиболее дешёвый посевной материал — с ценами до 10 долларов за килограмм — предлагают Молдавия, Грузия, Румыния, Белоруссия, Болгария и Венгрия; несколько дороже — Турция и США (в среднем 15 долларов), но в двух последних странах его стоимость уже заметно растет.

"При повышении объема поставок семян из Турции в предстоящем сезоне и учитывая текущую экономическую обстановку в этой стране ожидается, что более 50% импортных семян в России подвергнутся повышению цен, что, в свою очередь, может снизить прибыльность отечественных сельхозпроизводителей", — комментирует управляющий партнёр Ruseed Марк Гехт, обращая внимание на рост интереса к отечественным семенам, по качеству не уступающие зарубежным.