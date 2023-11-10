МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 ноября включительно вырастет до 4544,9 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — уменьшится до 1102,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Россия останется лидером по экспорту пшеницы, заявил Путин

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 253,1 доллара за тонну, на ячмень — при цене 165,5 доллара, на кукурузу — при цене 188 долларов за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 14 ноября включительно составляет 4529,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 1291,2 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.