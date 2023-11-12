МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Фермеры в Европе опасаются возможного вступления Украины в Евросоюз из-за конкуренции, пишет французская газета L’Opinion. В офисе Зеленского ожидают новые экономические конфликты со странами ЕС

"Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли", — отмечается в публикации.

Как отмечается, в этом случае нужно будет восстанавливать после боевых действий и модернизировать украинское сельское хозяйство, в частности, сделать крупные инвестиции, что увеличит выпуск продукции.

"В старой Европе производство продуктов питания сократится, возможно, на 20%. Возникает двухскоростная сельскохозяйственная Европа, в которой исторические игроки действуют как в замедленной съемке, а производственные мощности Украины претерпевают взрывной рост. Центр тяжести сельского хозяйства радикально сместится на восток", — говорится в статье.

Отмечается, кто когда на рынке ЕС появляется новый участник, будет необходимо перераспределить выделяемые на отрасль средства, которые сейчас относительно постоянны. Субсидии для аграрной отрасли зависят главным образом от размера площади сельскохозяйственных земель, и поэтому Украина сразу же станет "первым бенефициаром". То есть за первые семь лет своего членства Киев может получить выгоду в размере 96 миллиардов евро, указывает издание.

"На Украине 44 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. В полтора раза больше, чем во Франции, обладающей самой большой сельскохозяйственной площадью в Европе. В три раза больше, чем в Польше", — говорится в статье.