МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Урожай зерновых в 2023 году прогнозируется чуть меньше прошлогоднего, но обеспечит внутренний рынок и экспорт, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Россия ожидает рекордный урожай зерна, заявила Абрамченко

"В ближайшее время мы будем подводить итоги уборочной кампании. По зерновым в этом году урожай прогнозируется несколько меньше прошлогоднего — порядка 140 млн тонн, но при этом он обеспечит внутренний рынок и позволит в полном объеме исполнить экспортные обязательства", — сказал он.

Двойных отметил, что аграрии собрали 5 миллионов тонн овощей открытого грунта, что на 16% больше показателя прошлого года, а в теплицах — 1,3 миллиона тонн. При этом в южных регионах уборка овощей еще продолжается, напомнил парламентарий.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.