2023-11-13T11:20:49+03:00
2023-11-13T11:20:49+03:00
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2023
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В Совфеде оценили объем урожая зерновых в России
Сельское хозяйство
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Урожай зерновых в 2023 году прогнозируется чуть меньше прошлогоднего, но обеспечит внутренний рынок и экспорт, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по... ПРАЙМ, 13.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, зерно, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Урожай зерновых в 2023 году прогнозируется чуть меньше прошлогоднего, но обеспечит внутренний рынок и экспорт, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
"В ближайшее время мы будем подводить итоги уборочной кампании. По зерновым в этом году урожай прогнозируется несколько меньше прошлогоднего — порядка 140 млн тонн, но при этом он обеспечит внутренний рынок и позволит в полном объеме исполнить экспортные обязательства", — сказал он.
Двойных отметил, что аграрии собрали 5 миллионов тонн овощей открытого грунта, что на 16% больше показателя прошлого года, а в теплицах — 1,3 миллиона тонн. При этом в южных регионах уборка овощей еще продолжается, напомнил парламентарий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.