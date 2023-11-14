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2023
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Власти подготовили меры по стабилизации цен на куриные яйца
Сельское хозяйство
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Правительство готовит меры по стабилизации цен на куриные яйца, пишут "Известия". ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить причины подорожания яиц и выработать меры по... ПРАЙМ, 14.11.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, яйца, минсельхоз рф, фас, птицеводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство готовит меры по стабилизации цен на куриные яйца, пишут "Известия".
ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить причины подорожания яиц и выработать меры по стимулированию бизнеса заключать долгосрочные контракты.
Как отмечается, рост цен связан с удорожанием газомоторного топлива, транспортировки, оборудования, а также отставанием производства от спроса.
Минсельхоз работает над дополнительными регулирующими мерами в случае необходимости. ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей для анализа обоснованности повышения цен.
Птицефабрики указывают на смещение баланса спроса и предложения и сезонность цен как причины роста цен. Как поясняется, при высоких ценах на мясо, в том числе и куриное, покупатели выбирают более доступный источник белка — яйцо.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что ритейл добровольно на протяжении длительного времени ограничивает эффект от роста закупочных цен на ряд социально значимой продукции, к которой относится и куриное яйцо.
В свою очередь, гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отмечает стабильность рынка и отсутствие дефицита поставок.