МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство готовит меры по стабилизации цен на куриные яйца, пишут "Известия". Россиянам назвали самые страдающие от уменьшения упаковок продукты

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить причины подорожания яиц и выработать меры по стимулированию бизнеса заключать долгосрочные контракты.

Как отмечается, рост цен связан с удорожанием газомоторного топлива, транспортировки, оборудования, а также отставанием производства от спроса.

Минсельхоз работает над дополнительными регулирующими мерами в случае необходимости. ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей для анализа обоснованности повышения цен.

Птицефабрики указывают на смещение баланса спроса и предложения и сезонность цен как причины роста цен. Как поясняется, при высоких ценах на мясо, в том числе и куриное, покупатели выбирают более доступный источник белка — яйцо.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что ритейл добровольно на протяжении длительного времени ограничивает эффект от роста закупочных цен на ряд социально значимой продукции, к которой относится и куриное яйцо.

В свою очередь, гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отмечает стабильность рынка и отсутствие дефицита поставок.