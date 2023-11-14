МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские сельхозпроизводители увеличивают свою долю на зарубежном рынке, ассортимент отечественных продуктов на экспорт растет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин рассказал о развитии цифровой инфраструктуры к 2030 году

"Последние несколько лет мы видим рекордные результаты в сельском хозяйстве, что наглядно подтверждается данными внешнеторговых операций. Например, Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в первую двадцатку мировых лидеров по поставкам на экспорт. И по ряду товаров: это пшеница, подсолнечное масло, минтай — мы занимаем первое место. Такие показатели достигнуты, несмотря на действующие жесткие внешние ограничения. Более того, отечественные предприниматели освоились в новых условиях и наращивают свое присутствие за рубежом, в том числе, на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", — подчеркнул премьер.

По словам Мишустина, спектр продуктов отечественного производства только растет. "Это наглядно видно при оценке показателей Доктрины продовольственной безопасности", — заключил он.