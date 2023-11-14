Мишустин призвал усилить работу по уровню самообеспеченности молоком и фруктами
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал усилить работу по некоторым показателям Доктрины продовольственной безопасности, в частности, по уровню самообеспеченности молоком и молочными продуктами и показателями урожая фруктов и ягод.
"Но есть также и направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины", — сказал он на стратегической сессии по продовольственной безопасности.
Мишустин пояснил, что речь идет об уровне самообеспеченности молоком и молочными продуктами, урожаем фруктов и ягод, "который увеличивается, но недостаточно интенсивно".
"Отстают пока и объемы по пищевой соли", — добавил премьер.
Особое внимание власти уделяют и семеноводству, добавил Мишустин.
"Что касается зерновых, тут нашим производители во многом могут закрыть вопросы нашим отечественным материалом, это и пшеница, и рис, и ячмень. Надо добиваться лучших результатов и по целому ряду других культур, и не только в области растениеводства", — сказал глава правительства.
По его словам, предстоит наладить селекционно-генетические исследования с учетом потребностей племенного животноводства, а также наращивать выпуск товарной аквакультуры.
"Очевидно, что повышение конкурентноспособности продукции нашего агропрома во многом зависит от уровня агробиотехнологий, которые в нем используются, включая такие составляющие, как производство кормовых и минеральных добавок, ветеринарных препаратов, ну и применение целого ряда современных решений", — сказал Мишустин.
Он отметил, что соответствующие меры предусмотрены и в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности, "а значит, они должны быть выполнены в срок".
https://1prime.ru/Agriculture/20231114/842264705.html