МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал усилить работу по некоторым показателям Доктрины продовольственной безопасности, в частности, по уровню самообеспеченности молоком и молочными продуктами и показателями урожая фруктов и ягод. Мишустин призвал не снижать темпы развития экономики

"Но есть также и направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины", — сказал он на стратегической сессии по продовольственной безопасности.

Мишустин пояснил, что речь идет об уровне самообеспеченности молоком и молочными продуктами, урожаем фруктов и ягод, "который увеличивается, но недостаточно интенсивно".

"Отстают пока и объемы по пищевой соли", — добавил премьер.

Особое внимание власти уделяют и семеноводству, добавил Мишустин.

"Что касается зерновых, тут нашим производители во многом могут закрыть вопросы нашим отечественным материалом, это и пшеница, и рис, и ячмень. Надо добиваться лучших результатов и по целому ряду других культур, и не только в области растениеводства", — сказал глава правительства.

По его словам, предстоит наладить селекционно-генетические исследования с учетом потребностей племенного животноводства, а также наращивать выпуск товарной аквакультуры.

"Очевидно, что повышение конкурентноспособности продукции нашего агропрома во многом зависит от уровня агробиотехнологий, которые в нем используются, включая такие составляющие, как производство кормовых и минеральных добавок, ветеринарных препаратов, ну и применение целого ряда современных решений", — сказал Мишустин.

Он отметил, что соответствующие меры предусмотрены и в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности, "а значит, они должны быть выполнены в срок".