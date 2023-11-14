МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Положение дел с сельхозтехникой и оборудованием требует пристального внимания, есть вопросы с производством в России мелкосерийной техники, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Минсельхоз отметил тенденцию роста экспорта российских сельхозпродуктов

Тему сельскохозяйственной техники и оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности премьер затронул во вторник на стратегической сессии по вопросам продовольственной безопасности.

"Здесь ситуация требует пристального внимания. С одной стороны, нужно продолжать сотрудничество с нашими коллегами из Белоруссии, с белорусскими производителями, Но вместе с тем последовательно решаем и вопросы обеспечения аграриев комбайнами и тракторами", — сказал Мишустин.

По его словам, уже третий год сохраняется положительная динамика, когда через механизм лизинга приобретается больше новой техники, чем выбывает устаревших машин.

"Оказываем производителям поддержку через Фонд развития промышленности и также через специальные программы Росагролизинга. Пока есть вопросы по производству мелкосерийной техники, особенно по узкоспециализированной. Для того, чтобы активизировать её разработку, с прошлого года мы субсидируем это направление", — сказал глава кабмина.

Кроме того, было скорректировано таможенно-тарифное регулирование для той номенклатуры, которой в стране пока нет, добавил он.

"С другой стороны, понимаем, что больше времени займёт наращивание выпуска оборудования для пищепрома и переработки. Здесь доля отечественной техники сейчас в разных сегментах может составлять от 10 до 80%", — добавил Мишустин.

Премьер отметил, что властям предстоит решать такие задачи с учётом запроса аграриев, поэтому крайне важно наладить обратную связь со всеми, кто занят в этой отрасли. По его словам, во многих аграрных вузах сейчас идёт подготовка специалистов, которые ориентированы на применение новейших технологий.