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Молдавские фермеры будут протестовать на тракторах
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Молдавские аграрии намерены провести акцию протеста в Кишиневе с использованием сельскохозяйственной техники, передает пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". "Ассоциация "Сила... ПРАЙМ, 15.11.2023
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, протесты, молдавия, фермеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Молдавские аграрии намерены провести акцию протеста в Кишиневе с использованием сельскохозяйственной техники, передает пресс-служба ассоциации "Сила фермеров".
"Ассоциация "Сила фермеров" и Национальная федерация фермеров объявляют, что 22 ноября 2023 года фермеры выйдут на массовую акцию протеста. Фермеры из нескольких районов поедут с сельхозтехникой в Кишинев", — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях.
По словам организаторов, фермеры находятся на грани банкротства, а их попытки решить проблемы путем диалога не увенчались успехом. Аграрии требуют ввести мораторий на наложение штрафных санкций и возбуждение процедур о несостоятельности в отношении сельхозпроизводителей, у которых 70 процентов земли засеяны зерновыми и масличными культурами. Они также намерены получить финансирование схем прямых погектарных выплат и запрет на импорт зерна из Украины.
В июне аграрии уже проводили акции протеста, требуя снижение НДС на зерно, ограничения на импорт зерна с Украины и доступ к европейским фондам для сельского хозяйства. Теперь основное требование фермеров связано с возможностью приостановить начисление пени по кредитам, заключили в ассоциации.