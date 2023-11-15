КИШИНЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Молдавские аграрии намерены провести акцию протеста в Кишиневе с использованием сельскохозяйственной техники, передает пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". Молдавия убивает экономику ради Евросоюза, заявил эксперт

"Ассоциация "Сила фермеров" и Национальная федерация фермеров объявляют, что 22 ноября 2023 года фермеры выйдут на массовую акцию протеста. Фермеры из нескольких районов поедут с сельхозтехникой в Кишинев", — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях.

По словам организаторов, фермеры находятся на грани банкротства, а их попытки решить проблемы путем диалога не увенчались успехом. Аграрии требуют ввести мораторий на наложение штрафных санкций и возбуждение процедур о несостоятельности в отношении сельхозпроизводителей, у которых 70 процентов земли засеяны зерновыми и масличными культурами. Они также намерены получить финансирование схем прямых погектарных выплат и запрет на импорт зерна из Украины.

В июне аграрии уже проводили акции протеста, требуя снижение НДС на зерно, ограничения на импорт зерна с Украины и доступ к европейским фондам для сельского хозяйства. Теперь основное требование фермеров связано с возможностью приостановить начисление пени по кредитам, заключили в ассоциации.