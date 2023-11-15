СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В Крыму выросла численность мышей, а также их активность, сообщает пресс-служба крымского филиала "Россельхозцентра". Винодельческие компании Крыма показали свою продукцию на выставке в Азии

"В Крыму в результате фитосанитарного мониторинга выявлено увеличение численности мышевидных грызунов, повышение их активности и увеличение площади заселения. Проблему спровоцировала теплая и сухая осень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выявление вредителя было обследовано 138,1 тысячи гектаров, из них 61,19 тысячи гектаров оказались заселены грызунами.