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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231115/842274679.html
Растениеводы зафиксировали рост численности мышей в Крыму
Сельское хозяйство
Новости
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В Крыму выросла численность мышей, а также их активность, сообщает пресс-служба крымского филиала "Россельхозцентра". "В Крыму в результате фитосанитарного мониторинга выявлено... ПРАЙМ, 15.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, крым, "россельхозцентр", мыши
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В Крыму выросла численность мышей, а также их активность, сообщает пресс-служба крымского филиала "Россельхозцентра".
"В Крыму в результате фитосанитарного мониторинга выявлено увеличение численности мышевидных грызунов, повышение их активности и увеличение площади заселения. Проблему спровоцировала теплая и сухая осень", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на выявление вредителя было обследовано 138,1 тысячи гектаров, из них 61,19 тысячи гектаров оказались заселены грызунами.