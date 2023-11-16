МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ подписало постановление об увеличении квот на экспорт минеральных удобрений, действующих с 1 июня по 30 ноября, на 2,2 миллиона тонн, до более 18,5 миллиона тонн, говорится в документе. Simple Group предложила квотировать параллельный импорт алкоголя в России

"Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано. Общий объём экспортной квоты превысит 18,5 миллиона тонн", — говорится в документе. Решение будет действовать до 30 ноября.

"Оно (решение — ред.) позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", — отметили в кабмине. Распределить объемы между экспортёрами поручено Минпромторгу. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года.

Кроме того, правительством установлена экспортная квота: с 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, и в октябре этот объем было предложено увеличить на 2,2 миллиона. По состоянию на 13 ноября объем действующей квоты был выбран на 60%, сообщал Минсельхоз.

Что касается внутренних закупок, то с июня по октябрь, по данным регионов, аграрии приобрели почти 4 миллиона тонн удобрений, это 102% от плана и выше уровня аналогичного периода прошлого года.