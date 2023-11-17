МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Первые два судна с гуманитарной российской пшеницей уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо и прибудут туда в конце ноября — начале декабря, корабли в Центрально-Африканскую республику (ЦАР), Зимбабве, Мали и Эритрею будут отправлены до конца 2023 года, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках посещения экспозиции Минсельхоза "Есть свое!" на Международной выставке-форуме "Россия". Патрушев заявил о снижении объема сбора винограда в России

"Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года. Корабли в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца текущего года", — сообщил Патрушев.

Он напомнил, что в общей сложности в Африку на безвозмездной основе до конца года будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы.

"Правительством приняты все необходимые решения для осуществления поставок", — подчеркнул министр.