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https://1prime.ru/Agriculture/20231117/842297713.html
Патрушев заявил об отправке пшеницы в Сомали и Буркина-Фасо
Сельское хозяйство
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Первые два судна с гуманитарной российской пшеницей уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо и прибудут туда в конце ноября — начале декабря, корабли в Центрально-Африканскую... ПРАЙМ, 17.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, буркина-фасо, пшеница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Первые два судна с гуманитарной российской пшеницей уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо и прибудут туда в конце ноября — начале декабря, корабли в Центрально-Африканскую республику (ЦАР), Зимбабве, Мали и Эритрею будут отправлены до конца 2023 года, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках посещения экспозиции Минсельхоза "Есть свое!" на Международной выставке-форуме "Россия".
"Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года. Корабли в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца текущего года", — сообщил Патрушев.
Он напомнил, что в общей сложности в Африку на безвозмездной основе до конца года будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы.
"Правительством приняты все необходимые решения для осуществления поставок", — подчеркнул министр.