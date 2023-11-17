АЛЖИР, 17 ноя — ПРАЙМ. Алжир импортирует российское зерно благодаря его конкурентоспособной цене, а также в рамках укрепления товарообмена со странами группы БРИКС, в то время как импорт французского зерна резко сократился по ряду политических и экономических соображений, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам экономики Хишам Хаддум. Алжир хочет присоединиться к БРИКС

Ранее в ноябре заместитель главы Федерального центра экспорта продукции АПК Минсельхоза России Андрей Кучеров сообщил, что объем экспорта российской агропромышленной продукции в Алжир вырос за год более чем вдвое — с 336 миллионов долларов в 2021 году до 699 миллионов к концу 2022 года. По данным Союза экспортеров зерна, РФ уже является для Алжира одним из крупнейших поставщиков зерна: страна в экcпортном сезоне 2023-2024 находится на 4-м месте среди крупнейших покупателей российской пшеницы и на 6-м – среди зерновой продукции в целом.

"Алжир импортирует пшеницу из России благодаря ее конкурентоспособной цене, а также в рамках укрепления товарообмена со странами группы БРИКС, членом которой Алжир может стать в будущем", — сказал эксперт.

Он добавил, что Алжир, как и другие развивающиеся страны, способен стать рынком сбыта для любых возможных излишков российского зерна после введения западных санкций против Москвы.

Хаддум также прокомментировал резкое сокращение объемов импорта в Алжир французской пшеницы — в нынешнем экспортном сезоне он упал на 85% по сравнению с прошлым годом, в то время как раньше Алжир считался крупнейшим рынком сбыта зерна из Франции. Эксперт объяснил сокращение импорта тем, что "экономические предпочтения пересекаются с политическими факторами".

"Алжир стремится сохранить суверенитет и всегда опасается, что Франция будет использовать поставки зерна как фактор давления", — пояснил он. Кроме этого, по словам эксперта, Алжир считает необходимым условием сотрудничества "дружественные отношения между странами, которые включали бы в том числе сбалансированный товарообмен": Алжир будет готов к увеличению импорта из Франции в случае, если Париж будет наращивать объем инвестиций в североафриканскую страну.