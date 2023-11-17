2023-11-17T16:53:34+03:00
2023-11-17T16:53:34+03:00
2023-11-17T16:53:34+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231117/842300370.html
Финляндия прекратит ввоз продуктов животного происхождения из России
Сельское хозяйство
Новости
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С 18 ноября до 18 февраля, на время закрытия пограничных пунктов на юго-восточной границе Финляндии полностью прекратится ввоз и транзит продуктов животного происхождения из РФ,... ПРАЙМ, 17.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, финляндия, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — ПРАЙМ.С 18 ноября до 18 февраля, на время закрытия пограничных пунктов на юго-восточной границе Финляндии полностью прекратится ввоз и транзит продуктов животного происхождения из РФ, сообщает в пятницу Продовольственное агентство Финляндии.
Данное решение связано с тем, что единственная станция контроля продуктов животного происхождения находится на закрывающемся пункте пропуска Ваалимаа.
"Ввоз живых животных, а также продуктов питания и продуктов животного происхождения из России полностью прекратится, поскольку их нельзя ввозить через Ваалимаа, единственный пункт пограничного контроля на восточной границе. В связи с закрытием пункта пограничного контроля Ваалимаа транзитные грузы животного происхождения не могут пройти через Ваалимаа, пока граница закрыта", — говорится в сообщении.
Продовольственное агентство Финляндии сообщит о возможных дальнейших изменениях, уточняется в сообщении.
Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.