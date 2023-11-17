ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — ПРАЙМ.С 18 ноября до 18 февраля, на время закрытия пограничных пунктов на юго-восточной границе Финляндии полностью прекратится ввоз и транзит продуктов животного происхождения из РФ, сообщает в пятницу Продовольственное агентство Финляндии. Финляндия закрыла для России задний двор Европы

Данное решение связано с тем, что единственная станция контроля продуктов животного происхождения находится на закрывающемся пункте пропуска Ваалимаа.

"Ввоз живых животных, а также продуктов питания и продуктов животного происхождения из России полностью прекратится, поскольку их нельзя ввозить через Ваалимаа, единственный пункт пограничного контроля на восточной границе. В связи с закрытием пункта пограничного контроля Ваалимаа транзитные грузы животного происхождения не могут пройти через Ваалимаа, пока граница закрыта", — говорится в сообщении.

Продовольственное агентство Финляндии сообщит о возможных дальнейших изменениях, уточняется в сообщении.

Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.