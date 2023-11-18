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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231118/842304123.html
Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку
Сельское хозяйство
Новости
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Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны... ПРАЙМ, 18.11.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, россия, турция, зерно, африка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.
О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает инициативу, совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу.
"Наш президент (Турции, Тайип Эрдоган — ред.) говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы", — сообщил министр в интервью телеканалу CNN Türk.