АНКАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. Эксперт разъяснил, почему Алжир предпочел российское зерно французскому

О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает инициативу, совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу.

"Наш президент (Турции, Тайип Эрдоган — ред.) говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы", — сообщил министр в интервью телеканалу CNN Türk.