МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Осенью текущего года в России выросли цены на яйца, причиной стала экономическая ситуация в стране, сообщил корреспондент новосибирского издания "НГС" со ссылкой на представителей местных птицефабрик. Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин

Как отметил один из работников птицефабрики "Ново-Барышевская", цены на продукцию растут на фоне курса валют.

"Ведь повышается цена не только на логистику и упаковку, часть которой имеет импортную составляющую. А запчасти к сортировочным машинам? А импортные вакцины, витамины и все остальное? Все это — за евро", — объяснил сотрудник.

Директор Чикской птицефабрики Андрей Биль рассказал, что стоимость яиц зависит также от сезона. По его словам, цены на яйца растут с осени до Нового года, затем замедляются и снова поднимаются к Пасхе.

Кроме того, представитель отрасли указал на увеличение стоимости зерна и кормового соевого шрота.

По данным "Росстата", куриные яйца с 8 по 13 ноября подорожали на 0,31 процента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба запустила антикартельные проверки производителей куриного мяса и яиц в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и Татарстане в связи с повышением цен на соответствующую продукцию.