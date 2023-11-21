МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Объем всего российского рынка агрострахования за первые 10 месяцев года превысил 10 миллиардов рублей, отмечается в презентации президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова. Минсельхоз рассказал о господдержке спроса в АПК России

"Развитие рынка агрострахования – все направления. Основные результаты 10 месяцев 2023 года. Объем рынка агрострахования: более 10 миллиардов рублей", — указывается в презентации к конференции "Барьер-2023. Противодействие страховому мошенничеству. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии".

Как уточнили РИА Новости в НСА, по их оценкам годом ранее объем страховых премий составил не менее 10 миллиардов рублей.

"Прогноз НСА по итогам 2023 года — около 11,5 миллиардов рублей. Основной фактор роста – расширение страхового поля: за 10 месяцев застрахованные площади с господдержкой выросли на 66% относительно показателя годом ранее — до 9,3 миллиона гектаров, застрахованное поголовье – на 12%, до 10,7 миллиона условных голов", — также говорится в презентации.

Там же отмечается, что страхование с господдержкой остается локомотивом. По прогнозу НСА, по итогу текущего года доля страхования с господдержкой в РФ составит 88% от всей премии агрострахования. А прирост страховой премии уже сейчас отмечается во всех без исключения отраслевых направлениях.