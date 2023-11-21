МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ужесточение условий кредитования в ноябре в России в наименьшей степени коснулось предприятий сельского хозяйства, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по итогам опросов предприятий нефинансового сектора экономики. ЦБ и Минфин протестируют цифровой рубль для ряда бюджетных расходов

"По оценкам предприятий почти всех отраслей (кроме розничной торговли), условия кредитования в ноябре дополнительно ужесточились. Это в основном проявилось в повышении номинальных процентных ставок по кредитам. В наименьшей степени ужесточение условий кредитования коснулось предприятий сельского хозяйства", — говорится в сообщении. Тем не менее кредитная активность предприятий оставалась высокой, в том числе на фоне ожидаемого будущего спроса и госзаказа, добавил ЦБ.

По данным Банка России, в ноябре предприятия в большинстве отраслей несколько реже сообщали о повышении текущих отпускных цен на продукцию или услуги, чем месяцем ранее. Наиболее высокий баланс оценок сохранялся в торговле, особенно в сегменте розничных продаж, несмотря на их значимое снижение по сравнению с октябрем.

Ценовые ожидания предприятий в целом по экономике в ноябре снизились после их роста в предыдущие четыре месяца, указал регулятор. Вместе с тем они пока остаются выше средних значений за третий квартал и значительно превышают значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи целевого, пояснил ЦБ. Снижение ценовых ожиданий отмечено в большинстве отраслей, а их повышение было характерно для предприятий добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и водоснабжения.

Рост издержек предприятий в ноябре замедлился во всех видах экономической деятельности, за исключением электроэнергетики. Это в том числе было связано и с укреплением рубля, сообщил также ЦБ.

"Однако в целом оценки предприятий сохранялись вблизи локальных максимумов текущего года. В числе факторов роста затрат респонденты отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, комплектующих и материалов, удорожание грузоперевозок из-за повышения тарифов транспортных компаний, а также рост зарплаты для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров", — говорится в сообщении.