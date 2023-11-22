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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231122/842333941.html
Российские производители курицы и яиц пожаловались на финансовые трудности
Сельское хозяйство
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Производство куриного мяса и яиц в России в 2023 году останется примерно на уровне прошлого года, несмотря на увеличивающийся спрос, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение... ПРАЙМ, 22.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, цены, яйца, куриное мясо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Производство куриного мяса и яиц в России в 2023 году останется примерно на уровне прошлого года, несмотря на увеличивающийся спрос, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение Росптицесоюза.
По данным издания, за десять месяцев прирост составил всего 0,2 процента и 2,33 процента соответственно. Негативная тенденция связана прежде всего с вспышкой птичьего гриппа на предприятиях, а также со снижением рентабельности производства, вызванного резким ростом издержек.
В связи с перечисленными факторами производители столкнулись с финансовыми трудностями. В течение нескольких лет они были вынуждены отказываться от развития новых инвестиционных проектов, пока старые мощности постепенно выходили из строя, а замены им на данный момент нет, отметили в газете.
В результате проблемы отрасли сказались на сильном росте цен в рознице на яйца и тушки бройлера. Для стабилизации ситуации правительство введет на шесть месяцев запрет на экспорт яиц и мяса птицы, а также увеличит до 160 тысяч тонн квоту на беспошлинный ввоз мяса птицы в страну.