МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Производство куриного мяса и яиц в России в 2023 году останется примерно на уровне прошлого года, несмотря на увеличивающийся спрос, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение Росптицесоюза. Раскрыта причина роста цен на яйца в России

По данным издания, за десять месяцев прирост составил всего 0,2 процента и 2,33 процента соответственно. Негативная тенденция связана прежде всего с вспышкой птичьего гриппа на предприятиях, а также со снижением рентабельности производства, вызванного резким ростом издержек.

В связи с перечисленными факторами производители столкнулись с финансовыми трудностями. В течение нескольких лет они были вынуждены отказываться от развития новых инвестиционных проектов, пока старые мощности постепенно выходили из строя, а замены им на данный момент нет, отметили в газете.

В результате проблемы отрасли сказались на сильном росте цен в рознице на яйца и тушки бройлера. Для стабилизации ситуации правительство введет на шесть месяцев запрет на экспорт яиц и мяса птицы, а также увеличит до 160 тысяч тонн квоту на беспошлинный ввоз мяса птицы в страну.