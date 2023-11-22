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2023
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Россиян предупредили о нелегальной черной икре
Сельское хозяйство
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На российском рынке зафиксирована массовая продажа контрафактной черной икры из Китая, пишут "Известия" со ссылкой на заявление главы Союза осетроводов России и владельца компании... ПРАЙМ, 22.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, китай, икра, подделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. На российском рынке зафиксирована массовая продажа контрафактной черной икры из Китая, пишут "Известия" со ссылкой на заявление главы Союза осетроводов России и владельца компании "Русский икорный дом" Александра Новикова.
"Доля нелегальной китайской черной икры на рынке сейчас оценивается примерно в 40 процентов. Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в России перемаркирована и продана как российская", — заявил Новиков.
Кроме того, по словам главы Союза, помимо официальных поставок, в Россию ввозится контрабандная икра из Китая в объеме, превышающем легальный в 1,5-2 раза. Стоимость легальной китайской икры составляет 200 долларов, а нелегальной — 100 долларов.
Для контроля поставок красной и черной икры с 1 апреля 2024 года в России будет введена обязательная электронная маркировка, позволяющая проследить путь икры от производителя до конечного покупателя, хотя в настоящее время маркировка осуществляется добровольно.