МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. На российском рынке зафиксирована массовая продажа контрафактной черной икры из Китая, пишут "Известия" со ссылкой на заявление главы Союза осетроводов России и владельца компании "Русский икорный дом" Александра Новикова. Эксперты предсказали, что в России подешевеет красная икра

"Доля нелегальной китайской черной икры на рынке сейчас оценивается примерно в 40 процентов. Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в России перемаркирована и продана как российская", — заявил Новиков.

Кроме того, по словам главы Союза, помимо официальных поставок, в Россию ввозится контрабандная икра из Китая в объеме, превышающем легальный в 1,5-2 раза. Стоимость легальной китайской икры составляет 200 долларов, а нелегальной — 100 долларов.

Для контроля поставок красной и черной икры с 1 апреля 2024 года в России будет введена обязательная электронная маркировка, позволяющая проследить путь икры от производителя до конечного покупателя, хотя в настоящее время маркировка осуществляется добровольно.