МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 миллионов тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года, сообщил кабмин. Словакия ожидает решения ЕС по запрету на ввоз украинского зерна

"Поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 миллиона тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года", — говорится в сообщении.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию также поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.