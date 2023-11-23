2023-11-23T09:27:00+03:00
2023-11-23T09:48:13+03:00
2023-11-23T09:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231123/842348185.html
В России поддержали тарифную квоту на вывоз зерновых за рамки ЕАЭС
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 миллионов тонн, она будет... ПРАЙМ, 23.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, правительство рф, квота, зерно
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472684.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472684.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472683.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472683.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472671.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472671.jpg
https://1prime.ru/world/20231121/842326176.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала тарифную квоту на вывоз зерновых из РФ в государства, не состоящие в ЕАЭС, в объеме 24 миллионов тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года, сообщил кабмин.
"Поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 миллиона тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года", — говорится в сообщении.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию также поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.