МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор планирует оценку производств вина и винодельческой продукции за рубежом, поставляемой в РФ, и уже договаривается об этом с иностранными виноделами, это необходимо для проверки соответствия технологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Патрушев заявил, вино в России производят без ввозимого балка

"На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну с целью его рассмотрения и дальнейшего заключения. В этих государствах производится 90% винодельческой продукции, поставляемой в Россию", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что наиболее активная переговорная работа ведется в настоящее время с Арменией, Молдавией и Сербией. "Оценка производства необходима в целях контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии производства винодельческой продукции", — пояснили в пресс-службе.

Накануне замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал журналистам, что вопрос дополнительного повышения пошлин на вино из недружественных стран в Минфине не обсуждался. В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран — 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20-процентной пошлины и на 2024 год, заявлял в начале ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.