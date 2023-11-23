2023-11-23T12:10:36+03:00
2023-11-23T12:10:36+03:00
2023-11-23T12:10:36+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231123/842350814.html
Россельхознадзор оценит производства иностранных виноделов за рубежом
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россельхознадзор планирует оценку производств вина и винодельческой продукции за рубежом, поставляемой в РФ, и уже договаривается об этом с иностранными виноделами, это необходимо... ПРАЙМ, 23.11.2023
сельское хозяйство, экономика, промышленность, новости, россия, россельхознадзор, виноделие
https://cdnn.1prime.ru/images/84163/46/841634683.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84163/46/841634683.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84163/46/841634682.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84163/46/841634682.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84163/46/841634670.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84163/46/841634670.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231109/842224920.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор планирует оценку производств вина и винодельческой продукции за рубежом, поставляемой в РФ, и уже договаривается об этом с иностранными виноделами, это необходимо для проверки соответствия технологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну с целью его рассмотрения и дальнейшего заключения. В этих государствах производится 90% винодельческой продукции, поставляемой в Россию", — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что наиболее активная переговорная работа ведется в настоящее время с Арменией, Молдавией и Сербией. "Оценка производства необходима в целях контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии производства винодельческой продукции", — пояснили в пресс-службе.
Накануне замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал журналистам, что вопрос дополнительного повышения пошлин на вино из недружественных стран в Минфине не обсуждался. В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран — 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20-процентной пошлины и на 2024 год, заявлял в начале ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.