КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Фермеры из Молдавии понесли колоссальные потери, себестоимость продукции увеличилась почти в два раза, а цены остались на прежнем уровне, заявил в четверг в своем блоге молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Правительство Молдавии сократило выплаты компенсаций гражданам

"Цены на сельскохозяйственную продукцию в этом году упали вдвое по сравнению с прошлым годом: от 28% на кукурузу до 53,7% на подсолнечник. Посмотрите внимательно на динамику цен на пшеницу, которая сегодня стоит 2,55 лея/кг (14 центов), как и в 2019 году. А теперь представьте, насколько выросли производственные затраты с 2019 года, и вы поймете всю драму, которую сейчас переживают фермеры", — сказал он.

По данным, которые привел Ионица, удобрения с 2019 года подорожали в три — четыре раза, расходы на рабочую силу увеличились в 1,7 раза, на дизтопливо — в 1,5 раза.

"В этом году аграрии несут колоссальные потери, я полагаю, несравнимые ни с каким другим периодом. Это и есть причина протестов", — резюмировал он.

Протестующие фермеры проводят в четверг, 23 ноября, пикет у здания правительства Молдавии в центре Кишинева. Они требуют ввести запрет на ввоз украинских пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении молдавских производителей зерновых.