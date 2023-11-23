МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 23 ноября ограничивает поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов, сообщило ведомство. Украина неожиданно теряет союзника в Европе

"Россельхознадзор информирует, что с 23 ноября 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Кроме того, вводится ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. (Postbus 7 1600 AA Enkhulten the Netherlands, Haling 1/E 1600 DB Enkhuizen the Netherlands) до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – бактериальной пятнистости тыквенных культур. Ведомство сообщает, что за последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию, "приняло системный характер": к примеру, в продукции обнаруживались вирус мозаики пепино, бактериальная пятнистость тыквенных культур, амброзия полыннолистная и паслен трехцветковый.

"Поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении 1,5 лет ответов от Национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала", — обращает внимание российская служба. Также она отмечает, что, согласно требованиям законодательства РФ в области семеноводства, наличие карантинных объектов устанавливается при апробации посевов, и, в случае их выявления, документы на сортовые и посевные качества не выдаются.

"Таким образом, компетентность нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y., которая оформляла документы на зараженную продукцию для отправки в Россию, вызывает сомнение. Предложения Россельхознадзора о проведении аудита лаборатории четырежды направлялись в компетентное ведомство Нидерландов. Ответ не поступил", — сообщил Россельхознадзор.