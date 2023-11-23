МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем импорта рыбы и морепродуктов в РФ по итогам января-октября 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но резко упал в октябре из-за роста курса доллара, сообщается в материалах Рыбного союза. Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 11 процентов

"За 10 месяцев 2023 года импорт рыбной продукции на российский рынок достиг 465 тысяч тонн на сумму 1,9 миллиарда долларов. В весе импорт на 26% превышает показатели за аналогичный период в 2022 году, а в деньгах — на 15%", — говорится в материалах экспертов союза. Такую динамику они объясняют "преимущественно эффектом низкой базы весны прошлого года".

Между тем сравнение импорта за период с августа по октябрь показывает, что объемы поставок в весе не изменились, но при этом ввозимая продукция "подешевела" в долларах — ее общая стоимость снизилась на 18%. Еще ниже объемы импорта за последний месяц. "В октябре 2023 года ввезли на 29% меньше продукции в весе и на 41% меньше в стоимости (в иностранной валюте). Причина − рост курса доллара, который постепенно переносится в цены на полках магазинов", — указывают аналитики.

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА

В союзе отмечают, что в 2023 году продолжался процесс замещения выпавших поставщиков и поиска новых источников в дружественных странах, чему способствовали восстановившийся внутренний спрос и комфортный курс доллара к рублю. Но к октябрю импортеры стали отмечать снижение спроса на импортную продукцию вследствие ее подорожания, поэтому объемы поставок "в целом перешли в крутое пике, прежде всего в сегменте массовой продукции" — например, скумбрия и креветка. Росрыболовство спрогнозировало вылов лососевых в 2024 году

В список пяти наиболее популярных видов импортной рыбной продукции вошли мороженая скумбрия, сурими, креветки ваннамей, семга и гигантский кальмар.

Так, мороженая скумбрия занимает 9% в весе поставок за 10 месяцев и 13% − в октябре, в долларовой стоимости 4% и 6% соответственно. Доля сурими (фарш из минтая для крабовых палочек) остается стабильной в весе (9-10% за 10 месяцев 2023 и 2022 года), но снижается в долларовой стоимости — до 4-5% в 2023 году с 6-7% в 2022 году. "В абсолютных цифрах в октябре объемы ввоза стали снижаться, а цена одного килограмма сурими в иностранной валюте была на 30% ниже, чем в 2022", — указывают эксперты.

Доля креветок ваннамей в импорте сокращается: за 10 месяцев она составила 9% в весе (12% в стоимости), в октябре — 7% в весе (10% в стоимости). Доля семги за этот период, напротив, растет, свидетельствуя о росте ее популярности, составляя 7% в весе (с 6% в 2022 году) и 13% в стоимости (с 10%). "Рост доли в деньгах произошел, несмотря на то что цена за один килограмм снизилась на 3%, если сравнивать период с начала 2023 и 2022 годов, и на 15% − если смотреть данные с начала октября по 9 ноября", — указывают в Рыбном союзе.

На пятом месте — гигантский кальмар: его доля в весе за 10 месяцев выросла с 3% в 2022 году до 6% в 2023 году, в деньгах − до 3% с 2%. В абсолютных цифрах поставки выросли пропорционально. "Объясняется такой тренд ростом доли более дешевого, по сравнению с китайским, кальмара из Перу: с 57% в весе в 2022 году до 77% в весе в 2023 году", — уточняется в материалах.