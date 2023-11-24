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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231124/842364075.html
"Руспродсоюз" объяснил рост розничных цен на бананы
Сельское хозяйство
Новости
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Розничные цены на бананы поднялись в связи с падением рубля и ростом расходов на логистику, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления ассоциации... ПРАЙМ, 24.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, цены, бананы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на бананы поднялись в связи с падением рубля и ростом расходов на логистику, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
Ранее в ноябре Росстат сообщал подорожании бананов на 44,6 процента с начала года и об увеличении средней потребительской цены на продукт до 145,7 рубля за килограмм к 20 ноября.
"На данный момент средние розничные цены на бананы превышают 145 рублей за килограмм. У удорожания бананов в этом году было несколько причин", — отметил Леонов.
По его словам, на стоимость продукта повлияло ослабление рубля, поскольку бананы закупаются за валюту, а также рост расходов на логистику, на которую приходится существенная доля в себестоимости.
При этом, подчеркнул зампред правления "Руспродсоюза", оптовые цены на бананы на 15 декабря снизились до 90,6 рубля за килограмм. Леонов добавил, что то, насколько оптовая динамика будет отыграна в рознице, будет зависеть от торговых сетей.