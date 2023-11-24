МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на бананы поднялись в связи с падением рубля и ростом расходов на логистику, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Ранее в ноябре Росстат сообщал подорожании бананов на 44,6 процента с начала года и об увеличении средней потребительской цены на продукт до 145,7 рубля за килограмм к 20 ноября.

"На данный момент средние розничные цены на бананы превышают 145 рублей за килограмм. У удорожания бананов в этом году было несколько причин", — отметил Леонов.

По его словам, на стоимость продукта повлияло ослабление рубля, поскольку бананы закупаются за валюту, а также рост расходов на логистику, на которую приходится существенная доля в себестоимости.

При этом, подчеркнул зампред правления "Руспродсоюза", оптовые цены на бананы на 15 декабря снизились до 90,6 рубля за килограмм. Леонов добавил, что то, насколько оптовая динамика будет отыграна в рознице, будет зависеть от торговых сетей.