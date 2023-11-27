МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Объем отгрузок зерна РФ на экспорт в ноябре из-за шторма в Черном море может снизиться до 4 миллионов тонн против прогнозируемого ранее уровня в 4,2-4,5 миллиона тонн, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

"Погода сейчас очень сильно мешает отгрузкам, и в целом понятно, что если раньше оценки колебались от 4,2 до 4,5 миллиона тонн за месяц, то в связи с последними событиями отгрузки по ноябрю могут упасть до 4 миллионов тонн", — сказал Злочевский.

Он подчеркнул, что Черноморский бассейн – основной географический пункт для экспортеров российского зерна, через него идут все отгрузки.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров. По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, захода в Новороссийск в акватории Черного моря, где судоходство временно ограниченно из-за непогоды, ожидают около 40 судов.

Средиземноморский циклон принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду и в Крым: многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, а на море сильный шторм, заливающий волнами прибрежные районы.