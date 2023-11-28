МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил вводить автоматический запрет экспорта зерна при снижении объема остатков зерна до уровня в 10 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. Минсельхоз зафиксировал снижение цен на молоко у производителей

"Ведомством было инициировано рассмотрение вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении автоматического запрета экспорта зерна при достижении минимума 10 миллионов тонн", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подкомиссия рассмотрела это предложение и приняла решение поручить министерству осуществлять мониторинг остатков, а "при их снижении до 10 миллионов тонн направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета".

В пресс-службе напомнили, что министерство осуществляет ежемесячный мониторинг остатков зерновых, а также отметили, что Россия, с учетом больших переходящих остатков прошлого года и высокого урожая текущего года, "обладает достаточными запасами для обеспечения продбезопасности".

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз оценивает урожай зерна в 2023 году примерно в 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн придется на пшеницу.

По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по итогам января-октября составляли 42,531 миллиона тонн, включая 27,4 миллиона тонн пшеницы.