МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В Минсельхозе предложили запретить экспорта зерна из России

"Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года", — сказал Патрушев.