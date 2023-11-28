2023-11-28T11:51:15+03:00
2023-11-28T11:51:15+03:00
2023-11-28T11:51:15+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231128/842390809.html
Валовый сбор риса в России вырос на 24 процента, заявил Патрушев
Сельское хозяйство
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РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр... ПРАЙМ, 28.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, рис, дмитрий патрушев, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года", — сказал Патрушев.