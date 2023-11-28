НОВОСИБИРСК, 28 ноя — ПРАЙМ. Производственно-экспортная компания "ЭПТ" заключила соглашение с компанией IranEurasia Trading and Logistics о поставках российского зерна в Иран, следует из сообщения фирмы. Эксперт разъяснил, почему Алжир предпочел российское зерно французскому

"ЭПТ" входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", НСЗК

"Данное пакетное соглашение направлено на развитие логистической концепции "Зерно +" — организацию долгосрочных поставок зерна из России в Исламскую Республику Иран и дружественные страны, а также поставок товаров народного потребления в Россию в рамках обратной загрузки спецконтейнеров", — сказано в релизе.

Отмечается, что российская и иранская сторона также будут создавать объекты сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне, в том числе с применением передового российского опыта и технологий.

В организации отметили, что соглашение было подписано в ходе официального визита делегации Исламской Республики Иран в Москву в присутствии губернатора провинции Хорасан-Разави Ягубали Назари, чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Казема Джалали и гендиректора особой экономической зоны Сарахс Мохаммада Реза Калаи.

Кроме того, соглашение предполагает, что поставки зерна будут осуществляться при помощи специализированных контейнеровозов-зерновозов, а в обратном направлении будут доставляться товары народного потребления и продукты питания. Соглашение также будет способствовать развитию транспортного коридора "Север — Юг" и увеличению двустороннего товарооборота между Россией и Ираном, заключили в "ЭПТ".