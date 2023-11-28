МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Участники зернового рынка удивились инициативе правительства ввести ограничение на экспорт зерновых, пишет издание Forbes. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

Ранее правительство России задумалось о введении запрета на экспорт зерновых, если их запасы в стране достигнут критического уровня в десять миллионов тонн. Эксперты предположили, что сокращение запасов зерна до уровня в десять миллионов тонн (достаточно для закрытия потребности на полтора месяца), после которого и должен быть запрещен вывоз, крайне маловероятно.

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сейчас в стране действует квота на экспорт, и даже если поставщики эту квоту исчерпают, в стране останется гораздо больше, чем десять миллионов тонн. Напротив, сейчас целью является отправка как можно большего количества зерна на экспорт для поддержания внутренних цен для производителей.

Кроме того, плохая погода и ограничение выполнения контрактов уже сдерживают экспорт, и нет необходимости в введении дополнительного запрета, отметил генеральный директор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По данным издания, на начало осени запасы зерна в сельхозорганизациях составили 39,924 миллиона тонн. В чистом весе урожай прогнозируется на уровне 140 миллионов тонн, из которых 93 миллиона тонн — пшеница, что немного уступает рекордам прошлого сезона. Потенциал экспорта зерна Минсельхозом в этом сезоне оценивается в 65 миллионов тонн.